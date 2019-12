Über eine Steuer auf Finanzprodukte wird seit Jahren in der EU diskutiert. Anlass war die Schuldenkrise, als EU-Regierungen Milliarden an Steuermitteln ausgegeben hatten, um Finanzinstitute zu retten. Mit der Abgabe sollte die Branche künftig an den Kosten beteiligt und auch Spekulanten ausgebremst werden.



In einer EU-weiten Form scheiterte das Projekt 2013 jedoch am Widerstand Großbritanniens und Schwedens. Ein Teil der EU-Länder versuchte dann, die Steuer auf dem Weg der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit einzuführen.