Unternehmen aus der Europäischen Union müssen ab 1. Juni Sonderzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das hat US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag in einer Telefonkonferenz bekannt gegeben. Die bis Ende Mai erteilte Ausnahmeregelung für die EU wird demnach nicht verlängert. Betroffen sind auch die US-Nachbarn Kanada und Mexiko, mit denen die USA gerade über die Fortsetzung des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta verhandeln.