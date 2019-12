So ist nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) die Braun- und Steinkohle-Nutzung in der Türkei allein im zurückliegenden Jahr um 12,5 Prozent gewachsen. Das Bundesumweltministerium wolle ausgewählten Staaten Alternativen zum Kohleeinstieg aufzeigen, berichtet die Zeitung weiter.

In Deutschland hat die Kohlekommission Anfang 2019 den stufenweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung bis spätestens 2038 beschlossen. Ende 2018 waren in Deutschland Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 45,4 Gigawatt in Betrieb. Bis 2022 sollen nach den Plänen der Kohlekommission etwa 12,5 Gigawatt Kraftwerksleistung eingespart werden. Spätestens 2038 sollen bundesweit alle Kohlekraftwerke abgeschaltet sein.