Studie E-Autos werden deutlich günstiger

Eingerechnet sind dabei unter anderem Kaufpreis, Strom/Kraftstoff, Wartung, Versicherung und Steuern sowie der Erlös durch einen eventuellen Wiederverkauf. Aktuell sind Elektroautos in den ersten vier Jahren um mehrere tausend Euro teurer als Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Das liegt unter anderem an den teuren Batterien.



Der Hauptgrund für günstigere Kosten von E-Autos sind fallende Preise bei der Batterieherstellung. Diese würden in immer größeren Stückzahlen hergestellt, was die Kosten verringern würde. Außerdem soll es ein verbessertes Design der Batterien erlauben, bei Problemen nur einzelne Module auszutauschen und nicht gleich die ganze Batterie. Auch das würde sich positiv auf die Gesamtkosten auswirken. Ein weiterer Punkt laut Studie: Konventionelle Autos benötigen mit zunehmender Lebensdauer immer mehr Reparaturen. Das sei bei E-Autos weniger der Fall, da sie weniger komplizierte Teile wie Kupplung oder Getriebe haben. Auch seien Elektromotoren weniger störanfällig als Verbrennungsmotoren.



Insgesamt, so der Verbraucherschutzverband, könnten die Gesamtkosten der ersten vier Betriebsjahre bis 2030 bei Elektroauto um etwa 2.000 Euro sinken. Entscheidend dabei sei, dass die Industrie die Haltbarkeit der Batterien weiter verbessere. Schon heute geben viele Hersteller eine Garantie über eine Laufleistung von 160.000 km. Dies entspricht der durchschnittlichen Lebensdauer eines heutigen Autos mit Verbrennungsmotor.