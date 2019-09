Für britische Urlauber kündigte Großbritannien Regierung eine Rückholaktion an. Alle Thomas-Cook-Kunden würden innerhalb der nächsten zwei Wochen und "so nah wie möglich an ihrem geplanten Rückkehrtermin" nach Hause gebracht, teilte die Regierung in London mit. Wie viele Deutsche betroffen sind, ist derzeit unklar.