Dem ältesten Reisekonzern der Welt, Thomas Cook, droht der Bankrott: Das Unternehmen lotet am Sonntag mit Banken, Gläubigern und der Regierung in London aus, ob eine Rettung des Touristikkonzerns noch gelingen kann. Die Pleite würde etwa 600.000 Urlauber weltweit treffen. Tausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Zum Konzern gehört auch der deutsche Ferienflieger Condor.