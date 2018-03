Spielzeug-Branche Toys 'R' Us schließt alle US-Filialen

Das Zittern für rund 33.000 Beschäftigte von Toys 'R' Us in den USA geht weiter. Mehrere US-Medien berichteten am Mittwoch, dass der Spielzeughändler alle 800 US-Filialen schließen oder verkaufen will.

"Ich habe immer geglaubt, dass diese Marke und dieses Geschäft in den USA existieren sollten", sagte CEO David Brandon laut dem "Wall Street Journal". Er ging mit Lieferanten und Kunden, die Toys 'R' Us zuletzt den Rücken gekehrt hätten, hart ins Gericht: Sie "werden alle bereuen, was hier passiert", sagte er.

Schulden in Milliardenhöhe

Toys 'R' Us ist in Milliardenhöhe verschuldet und bemüht sich schon länger erfolglos um einen Käufer. Im September 2018, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, beantragte das Unternehmen in den USA Gläubigerschutz und kündigte die Schließung von 180 Filialen an.

Konkurrenz durch Online-Händler

Auch der Barbie-Hersteller "Mattel" bekommt die Auswirkungen der Schließungen von Toys 'R' Us-Filialen zu spüren. Bildrechte: IMAGO Das Unternehmen kämpft mit der immer stärker werdenden Konkurrenz der Onlinehändler. Weltweit betreibt der Spielzeughändler 1.600 Geschäfte mit etwa 64.000 Mitarbeitern. Doch nicht nur für die Angestellten sind das bittere Nachrichten. Auch die Spielwarenproduzenten werden durch die Schließungen hart getroffen. Immerhin 15 Prozent der Spielwaren in den USA werden bislang in den Filialen von Toys 'R' Us verkauft. Das zu ersetzen wird schwer sein.



Betroffen sind Marken wie "Mattel". Der Barbie-Hersteller hatte im vierten Quartal auch wegen der Schwierigkeiten des Spielzeugverkäufers enttäuschende Zahlen vorgelegt.

Auch andere Betriebsstandorte betroffen

Auch an Spielzeugherstellern aus Deutschland und anderen Ländern werden die Entwicklungen bei Toys 'R' Us nicht spurlos vorübergehen. Neben dem Ende für die US-Filialen kündigte Konzernchef Brandon an, dass auch die Geschäfte in Frankreich, Spanien, Polen und Australien dichtgemacht werden könnten. Die Filialen in Kanada, Mitteleuropa und Asien sollen verkauft werden.