US-Präsident Donald Trump hat den Europäern mit Importzöllen auf europäische Autos gedroht, sollte die EU mit Gegenmaßnahmen auf die von ihm geplanten Schutzzölle für Stahl und Aluminium reagieren. Trump twitterte am Samstag: Wenn die Europäer ihre "schon massiven" Zölle für US-Unternehmen weiter anheben, dann "werden wir einfach eine Steuer auf ihre Fahrzeuge erheben, die frei in unser Land strömen."

Sollte Trump diese Drohung tatsächlich umsetzen, wären vor allem die großen deutschen Automobilunternehmen betroffen. Nach Angaben des Branchenverbandes VDA hatten die Verkäufe der deutschen Autobauer in den USA hatten 2017 in der Summe um etwa ein Prozent auf 1,35 Millionen Neuwagen zugelegt. Der damalige VDA-Chef Matthias Wissmann hatte seinerzeit gesagt, er erwarte, dass man den Marktanteil auch im Jahr 2018 weiter steigern könne.

Trump: "Werden einfach eine Steuer auf ihre Fahrzeuge erheben." Bildrechte: dpa

Trump warf der EU in dem Zusammenhang auch vor, den Verkauf amerikanischer Autos in Europa unmöglich zu machen. "Großes Handelsungleichgewicht!" In einem weiteren Tweet beklagte Trump das jährliche US-Handelsdefizit von 800 Milliarden Dollar, das die USA ihren "sehr dummen" Handelsverträgen und ihrer Handelspolitik verdankten: "Unsere Jobs und unser Wohlstand werden anderen Ländern gegeben, die uns seit Jahren ausgenutzt haben. Sie lachen darüber, was für Dummköpfe unsere Führungspersonen gewesen sind. Das hört auf!"