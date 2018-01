Donald Trump ist in Davos beim Weltwirtschaftsforum (WEF) eingetroffen. Kurz vor seiner Ankunft sagte er, er werde der "Welt sagen, wie großartig Amerika ist". Am Donnerstag standen bei Trump Treffen mit einer Reihe von Spitzenpolitikern auf dem Plan, unter anderem traf er bereits die britische Premierministerin Theresa May und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Am Freitag wird Trump eine mit Spannung erwartete Rede halten. Trump ist der erste US-Präsident seit Bill Clinton im Jahr 2000, der das WEF besucht.

Trump bringt umstrittene Positionen mit

Im Gepäck hat Trump zahlreiche umstrittene Positionen zu globalen Streitthemen: Zunächst ist da sein Vorhaben, die amerikanische Wirtschaft zu stärken und die amerikanische Handelsbilanz zugunsten heimischer Anbieter umkehren zu wollen. Mit der Ankündigung von Strafzöllen auf Solaranlagen und Waschmaschinen hatte Trump erst kurz vor dem Beginn des WEF erstmals konkrete Schritte seiner "America-First"-Strategie umgesetzt.

Eine Reihe von Spitzenpolitikern hat sich seitdem für freien Welthandel und gegen Isolationismus ausgesprochen. China und Südkorea, die besonders von den Strafzöllen betroffen sind, haben Trumps Entscheidung scharf kritisiert.

Außenseiter Trump

Mit seiner Politik ist Trump in Davos eher Außenseiter. Der Wirtschaftsexperte Dennis J. Snower vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel sagte MDR AKTUELL: "Trumps 'America-First-Strategie' passt überhaupt nicht zu Davos". Davos vertrete vielmehr einen multilateralen Ansatz.



Gleich nach seiner Ankunft bekräftigte Trump zudem seine Pläne im Nahost-Konflikt: "Wir haben einen großartigen Plan, der fantastisch für die Palästinenser und für Israel ist", sagte Trump in Davos. Gleichzeitig haben die USA den Palästinensern mit dem Entzug von Finanzhilfen gedroht, wenn sie sich weiterhin weigerten, Friedensverhandlungen mit Israel aufzunehmen. Konkret bezog sich Trump auf die Weigerung von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas, US-Vizepräsident Mike Pence bei dessen Besuch in der Region vor wenigen Tagen zu empfangen.



Und auch zwischen Großbritannien und den USA gibt es Themen, die das Treffen Trumps mit May zu einem schwierigen machen. Angeblich aus Ärger über den neuen Standort der US-Botschaft in London hatte Trump eine Reise dorthin abgesagt. Außerdem hatte es Streit um islamfeindliche Videos einer rechtsradikalen britischen Gruppe gegeben, die Trump per Twitter weiterverbreitet hatte. May hatte sich davon offen distanziert.

Der Schatten der Türkei