G7-Gipfel in Kanada Trump schlägt zollfreie G7-Zone vor

Kurz vor seiner vorzeitigen Abreise vom G7-Gipfel in Kanada schlug US-Präsident Donald Trump vor, alle Zölle und Subventionen in der G7-Zone abzuschaffen.

Kurz vor seiner vorzeitigen Abreise vom G7-Gipfel in Kanada schlug US-Präsident Donald Trump vor, alle Zölle und Subventionen in der G7-Zone abzuschaffen.

Kurz vor seiner vorzeitigen Abreise vom G7-Gipfel in Kanada schlug US-Präsident Donald Trump vor, alle Zölle und Subventionen in der G7-Zone abzuschaffen. Bildrechte: dpa

Trump will nach Südostasien reisen. Am Dienstag will er sich in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen, um über das Atomwaffenprogramm des Landes zu sprechen.