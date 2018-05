Handelsminister Wilbur Ross sagte in Washington, es gebe Hinweise darauf, dass Auto-Importe seit Jahrzehnten die heimische Autoindustrie untergraben haben. Die Frage sei, ob die Importe die Binnenwirtschaft schwächten und damit die Nationale Sicherheit berührten. Ross kündigte eine gründliche, faire und transparente Ermittlung an.

Ein Importzoll auf Autos könnte vor allem die deutschen Hersteller Volkswagen, Daimler und BMW treffen. Für sie sind die USA der zweitgrößte Exportmarkt nach China. Experten zufolge fertigten sämtliche europäischen Hersteller nur rund 30 Prozent ihrer 2017 in den USA verkauften Fahrzeuge in Nordamerika. Die restlichen 70 Prozent wurden importiert. Bei japanischen und koreanischen Herstellern war das Verhältnis genau umgekehrt.



Trump hatte deutschen Autobauern bereits kurz nach seinem Amtsantritt mit einer Sondersteuer von 35 Prozent auf importierte Fahrzeuge gedroht. Er begründete das mit einer Ungleichbehandlung. Ein US-Pkw werde bei der Einfuhr in die EU mit zehn Prozent verzollt, ein Auto aus der EU in den USA nur mit drei Prozent.



Aus Sicht der Bundesregierung schrumpft der Abstand aber deutlich, wenn man die in den USA beliebten SUVs und Vans mit einbezieht.