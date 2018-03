Die Stahlerzeugung ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Mitteldeutschland. Zwar exportieren die Stahlwerke in Unterwellenborn, Gröditz, Riesa und Freital teilweise gar nicht oder nur sehr wenig Stahl in die USA. Sie befürchten aber indirekte Folgen durch Trumps Schutzzölle. Bricht der US-Markt weg, bekommen die mitteldeutschen Stahlwerke starke Konkurrenz – auch aufgrund der Importe aus China. Stahlwerke in Mitteldeutschland: Unterwellenborn, Gröditz, Riesa und Freital. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Insgesamt arbeiten fast 4.000 Menschen in der mitteldeutschen Stahlindustrie. Dazu gehören auch Unternehmen, in denen Stahl nur verarbeitet wird, wie beispielsweise in Brehna in Sachsen-Anhalt. Ob diese auch von Trumps Schutzzölle betroffen sind, ist noch unklar.