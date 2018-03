Trotzdem sei die amerikanische Industrie nicht im Nachteil, sagt Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel. Man müsse sich für jedes Land die wirtschaftlich relevanten Zölle ansehen. "Wenn Sie die Industriegüterzölle nehmen, dann ist der Unterschied bei 3,2 Prozent in den USA und 3,9 Prozent bei der EU." Dieser Unterschied sei zu vernachlässigen, denn eine kleine Wechselkursänderung im Dollar könne diesen Unterschied absolut kompensieren. Langhammer argumentiert: Die USA haben das internationale Zollsystem maßgeblich mit ausgehandelt – ein komplexes Regelwerk, überwacht von der Welthandelsorganisation. Es berücksichtigt auch, dass es neben Zöllen noch andere Handelsschranken gibt: länderspezifische Auflagen an die Produktsicherheit zum Beispiel. Auch Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle sieht die USA unterm Strich nicht im Nachteil.

Kurzfristig dürfte das seiner Stahlindustrie sogar helfen, meint Holtemöller: "Sie werden in der Lage sein, höhere Preise auf dem heimischen Markt durchzusetzen, weil günstigere Konkurrenz aus dem Ausland etwas eingedämmt wird. Das bedeutet aber, dass für alle Produzenten in den USA, die Stahl und Aluminium einkaufen – beispielsweise Autobauer oder Rüstungsindustrie – der Stahl teurer wird. Das heißt, dadurch wird es attraktiver, das Auto nicht mehr in den USA zu bauen, sondern woanders." Langfristig schade Trumps Strafzoll also der US-Wirtschaft, sagt Holtemöller. Wenn andere Länder nun ebenfalls die Zölle erhöhen, wäre niemandem geholfen.



Auch Rolf Langhammer hält wenig von den geplanten Gegenzöllen der EU: "Das Problem lösen wir damit nicht. Denn das Problem sind ja die weltweiten Überkapazitäten bei Stahl, zu denen China im Wesentlichen beiträgt. Die Chinesen trifft man aber nicht." Man beeindrucke auch Trump nicht dadurch, dass man Zölle rein symbolisch auf Produkte erhebe, die in den Bundesstaaten produziert würden, in denen Trump seine Wähler habe.