Nach dem Debakel um zwei abgestürzte Flugzeuge seiner neuen 737-Max-Reihe hat der US-Luftfahrtkonzern Boeing einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Wie der Konzern am Mittwoch in Chicago mittelte, brach der Gewinn im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 1,87 Milliarden US-Dollar ein. Im ersten Quartal 2018 hatte Boeing noch 2,1 Milliarden Dollar Gewinn gemacht.

Boeing steht nach zwei Abstürzen von 737-Max-Maschinen im März in Äthiopien sowie im Oktober in Indonesien massiv in der Kritik. Bei den Katastrophen waren insgesamt 346 Menschen gestorben. Nach dem letzten Absturz im März wurde gegen den Flugzeugtyp ein weltweites Flugverbot verhängt.