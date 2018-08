Glyphosat Monsanto soll 289 Millionen Dollar an Krebspatient zahlen

Ein US-Gericht hat den Agrarkonzern Monsanto zur Zahlung von 289 Millionen Dollar (253 Millionen Euro) Schmerzensgeld an einen Krebspatienten verurteilt. Das Geschworenengericht im kalifornischen San Francisco befand, dass das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel "Roundup" des Konzerns wesentlich zur Krebserkrankung des Klägers beigetragen habe.

Die Geschworenen-Jury begründete das Urteil damit, dass es Monsanto versäumt habe, seine Kunden vor dem Krebsrisiko durch das Herbizid zu warnen. Sie stufte dies als "Heimtücke" ein. Der 46-jährige Kläger hatte das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel als Hausmeister mehrerer Schulen über Jahre hinweg in großen Mengen angewendet. Der Mann ist mittlerweile unheilbar an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.

Monsanto kündigte umgehend an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Im Zentrum des Verfahrens stand die Frage, ob die in den Unkrautvernichtungsmitteln "Roundup" und "RangerPro" enthaltene Chemikalie Glyphosat möglicherweise eine krebsauslösende Wirkung hat. Monsanto bestreitet das. Vizepräsident Scott Partridge sagte nach dem Urteil: "Die Geschworenen haben eine falsche Entscheidung getroffen." Das Urteil ändere "nicht die wissenschaftlichen Befunde", die Glyphosat als harmlos beurteilten, so der Monsanto-Manager.