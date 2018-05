Die USA und China haben offenbar eine Einigung im Handelsstreit erzielt. Beide Länder verkündeten in einer gemeinsamen Mitteilung Maßnahmen zur Verringerung des Handelsdefizits. Nach Angaben des Weißen Hauses will Peking den Import von Waren und Dienstleistungen aus den USA "deutlich" erhöhen.

Als Beispiele wurden amerikanische Energie- und Agrarexporte nach China genannt. Das Papier nennt allerdings keine Zahlen, Zeiträume oder Einzelheiten. Nach US-Angaben sollen Details in weiteren Gesprächen in Peking ausgearbeitet werden. Der Einigung waren Gespräche in Washington zwischen US-Finanzminister Steven Mnuchin und Handelsminister Wilbur Ross mit dem chinesischen Vize-Regierungschef Liu He vorausgegangen.