Die US-Regierung hat hohe Zölle auf den Import von Solarmodulen und Waschmaschinen verhängt, um die Konkurrenz aus Asien zu schwächen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte in Washington, die Zölle auf Solarmodule sollten bis zu 30 Prozent betragen und auf Waschmaschinen bis zu 50 Prozent. Zur Begründung hieß es, die billigen Importe hätten den Produzenten in den USA "ernsthaften Schaden" zugefügt. Der Schritt zeige, "dass die Trump-Regierung stets die amerikanischen Arbeiter, Bauern, Rancher und Geschäftsleute verteidigen wird".

China und Südkorea rufen WTO auf den Plan

Das Handelsministerium in China reagierte empört. Die protektionistischen Maßnahmen der USA würden auch den Welthandel beeinträchtigen. China werde seine Interessen zusammen mit anderen Mitgliedern der Welthandelsorganisation (WTO) "entschieden verteidigen".



Das Handelsministerium in Südkorea kündigte an, Beschwerde bei der WTO einzulegen. Handelsminister Kim Hyun Chong kritisierte, die Zölle seien "übertrieben" und stellten womöglich eine Verletzung von Vorschriften der Welthandelsorganisation dar. In dem Land wären vor allem die Unternehmen Samsung und LG von den Strafzöllen betroffen. Von Samsung hieß es, die Zölle würden "jeden Verbraucher treffen, der eine Waschmaschine kaufen will".

Strafzölle könnten Tausende US-Amerikaner Jobs kosten

Kritik kommt auch aus den USA selbst. Die dortige Solarbranche warnte vor einer Krise. Der Branchenverband SEIA rechnet damit, dass die Strafzölle 23.000 Arbeitsplätze in den USA kosten werden, weil nun im Solarbereich Investitionen in Milliardenhöhe auf Eis gelegt würden. Seit 2012 hatte sich die Produktion von Solarstromenergie in den USA verdreifacht - ein wichtiger Grund waren die preisgünstigen Importe aus China.

Allerdings sind die Zölle auch auf Klagen zweier angeschlagener Solarunternehmen zurückzuführen. Sowohl Suniva als auch die deutsche Firma Solarworld, die auch in den USA produziert, hatten gegen Billig-Importe aus Asien geklagt. Die US-Handelskommission hatte daraufhin eine Untersuchung durchgeführt, die laut Handelsbeauftragtem Lightizer ergab, dass die Importe der Produktion in den USA schadeten.

Kritik von Altmaier

Altmaier warnte, Protektionismus schade den Bürgern. Bildrechte: dpa Vom geschäftsführenden Bundesfinanzminister Peter Altmaier kam Kritik an dem US-Beschluss. Am Rande eines EU-Finanzministerrats in Brüssel sagte er, durch die Zölle würden Produkte in den USA teurer, und Konsumenten könnten sich weniger leisten. "Deshalb werden wir mit unserem US-Kollegen darüber reden." Generell vertrete er die Ansicht, dass Protektionismus den Bürgern schade.

Warnung vor Handelskriegen

US-Präsident Donald Trump hatte sich wiederholt für einen Kurs der wirtschaftlichen Abschottung starkgemacht und versprochen, durch die Globalisierung verlorengegangene Industriejobs zurück in die USA zuholen. Dennoch kam die Ankündigung für viele überraschend. Die Strafzölle wurden unter einem schon seit Jahren nicht mehr angewendeten US-Gesetz quasi im Alleingang verhängt und könnten gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen. Experten warnen zudem vor Vergeltungsmaßnahmen und schweren Handelskonflikten.

Solarwerte an der Börse auf Talfahrt