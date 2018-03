Donald Trumps Ankündigung von Schutzzöllen auf Stahlimporte aus dem Ausland hat auch in den USA für Kritik gesorgt. Zahlreiche Volkswirte und Wirtschaftführer warnten, die Zölle könnten zum Bumerang für die "America First"-Agenda von US-Präsident Trump werden.

Die Sorge vor weltweiten Handelsauseinandersetzungen ließ die Börsen auch am Freitag weiter abstürzen. Nach einem Verlust von rund 500 Punkten am Vortag verlor der Dow Jones am Freitag weitere 70 Punkte. Handelsminister Wilbur Ross, einer der geistigen Väter der Zollentscheidung, bezeichnete die Marktbewegung als "Überreaktion".