Eine US-Delegation soll nun in China Details klären. Ein Zeitrahmen wurde nicht genannt. Ein Abkommen könne aber bei einem möglichen US-Besuch des chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan zur Jahresmitte erzielt werden, hieß es in US-Regierungskreisen.

Bereits am Samstag hatten die beiden Länder in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben, sie hätten einen Konsens über Maßnahmen erreicht, mit denen das US-Handelsdefizit mit Peking "erheblich" verringert werde. Demnach will Peking den Import von Waren und Dienstleistungen "deutlich" ausbauen. Konkrete Zahlen wurden in der Mitteilung allerdings noch nicht genannt.