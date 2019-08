Ifo-Institut Weltwirtschaftsklima trübt sich ein

"In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern revidierten die Experten sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen nach unten", sagte Fuest.

In Lateinamerika, in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten sowie im Nahen Osten und Nordafrika fiel dagegen nur die Lagebeurteilung ungünstiger aus, während die Einschätzungen für die kommenden Monate nahezu unverändert blieben.

Dabei ist die Konjunkturschwäche in Deutschland ist nach Ansicht des Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, keine Folge der US-Handelspolitik. Am Wochenende sagte Felbermeayr, ein großer Teil der momentanen Probleme sei hausgemacht. Deutschland werde durch die Regulierung der Wirtschaft, die älter werdende Bevölkerung und die Frage, ob Deutschland im Herbst eine Regierung habe, belastet.

Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW), Michael Hüther, hatte in diesem Zusammenhang mehr staatliche Investitionen für die Konjunkturstärkung gefordert. Er sprach sich für einen Zehn-Jahres-Plan aus, der auch den Umbau der Klimapolitik berücksichtigen soll. Die Aufgaben müssten in ein Sondervermögen ausgegliedert und über neue Schulden finanziert werden. Diese seien dank Minuszinsen so billig wie nie.