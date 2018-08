Unternehmen können ab kommendem Jahr Werbung bei WhatsApp schalten. Das kündigte WhatsApp-Geschäftsführer Matt Idema in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Die Anzeigen sollen aber nicht in den privaten Chats der Nutzer erscheinen. Die Nutzer sollen außerdem selbst einstellen können, ob sie Werbung sehen wollen oder nicht.