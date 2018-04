Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es hingegen, man rechne nicht mit weiteren Ausnahmen für die EU. "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag kurz vor dem Abflug von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Washington. Dort wird die CDU-Chefin am Freitag im Weißen Haus empfangen, um mit US-Präsident Trump über die Handelsstreitigkeiten zu sprechen. Die US-Sonderzölle waren auch Thema des dreitägigen Staatsbesuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in den USA, der am Mittwoch zu Ende ging.