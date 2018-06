Niedrigzinsen setzen Pensionskassen unter Druck

Doch Zuschuss hin oder her. Viele Angestellte schließen keine Betriebsrente ab, weil sie bezweifeln, dass sie das wieder herausbekommen, was sie und ihr Chef eingezahlt haben. Erst Anfang Mai warnte die Bafin, einige Pensionskassen könnten aufgrund der Niedrigzinsphase ihre Zusagen womöglich nicht halten. Die Sorge, die Betriebsrente werde deshalb gekürzt, sei aber übertrieben, sagt Stiefermann: "Sollte es dazu kommen, dass eine Pensionskasse nicht das leistet, was der Arbeitgeber versprochen hat, muss der Arbeitgeber die Lücke schließen." Der Arbeitgeber habe das Versprechen schließlich gegeben und müsse dafür auch einstehen.

Gewerkschaften könnten verhandeln

Das gilt allerdings nur für alte Verträge. Neuerdings können sich Arbeitgeber aus der Haftung befreien. Das geht, wenn sie gemeinsam mit einer Gewerkschaft Betriebsrenten vereinbaren. Im Tarifvertrag regeln dann beide, wie hoch der Zuschuss des Arbeitgebers sein muss – oder ob er die Beiträge sogar allein übernimmt. Die Zinsen auf das Ersparte müsste er dann nicht mehr garantieren.

Die Altersarmut hat in den vergangen Jahren in Deutschland deutlich zugenommen. Viele Menschen sind auf Hilfsangebote angewiesen, zum Beispiel auf die Tafel. Bildrechte: dpa Das Interesse der Gewerkschaften an entsprechenden Vereinbarungen ist bislang aber gering, sagt Stefan Kühn: "Die IG Metall hat das in den Tarifverhandlungen drin gehabt, hat sich aber entschieden, in den Verhandlungen anderen Parametern wie Entgelt oder flexiblen Arbeitszeiten den Vorrang zu geben. Nach meinem Wissen gibt es aktuell noch keine Tarifpartei, die ein funktionierendes Modell anbietet, das der Mitarbeiter derzeit abschließen kann."

Betriebsrenten als Wettbewerbsvorteil