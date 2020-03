Nach Preissturz beim Rohöl durch Corona AvD fordert Senkung der Spritpreise

Tankstellenbetreiber geben Preisvorteil nicht vollständig an Kunden weiter

Der Automobilclub AvD fordert die Tankstellenbetreiber auf, die Spritpreise in dem Umfang zu reduzieren, wie die Rohölpreise seit Beginn der Corona-Krise gefallen sind. Die Rohölsorte Brent verbilligte sich um rund 60 Prozent. Nach Berechnungen der MDR-Wirtschaftsredaktion wurden Kraftstoffpreise an den Zapfsäulen nicht annähernd in diesem Umfang angepasst.

