Die neuen IC-Züge lösen schrittweise die jahrzehntealten IC-Waggons ab. Die neuen Waggons bieten mehr Komfort und Sitzplätze. Eingesetzt werden sie unter anderem zwischen Dresden und Köln sowie Singen und Stuttgart. Langfristig will die Bahn nahezu alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern an das Fernzugnetz anschließen.

Die Bombardier Transportation GmbH produziert an neun Standorte in Deutschland vor allem Fahrzeuge für den Schienenverkehr: neben Görlitz und Bautzen auch in Hennigsdorf, Kassel, Siegen, Mannheim, Frankfurt/Main, München und Berlin. Die Gesellschaft hatte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 1,9 Milliarden Euro erwirtschaftet. Unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von 54 Millionen Euro. 2018 hatte Bombardier in Deutschland 6.700 Mitarbeiter beschäftigt.