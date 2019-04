Etwas besser lief es bei den Regionalzügen in Mitteldeutschland - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen bei der Pünktlichkeit über dem Bundesdurchschnitt. In Sachsen waren im Jahr 2018 insgesamt 95,6 Prozent der Züge pünktlich. Allerdings war das ein schlechterer Wert als im Jahr zuvor. 2017 lag die Pünktlichkeit dort noch bei 95,9 Prozent.

In Sachsen-Anhalt kamen im Jahr 2018 insgesamt 94,6 Prozent der Regionalzüge höchstens sechs Minuten nach Fahrplanzeit an. Dort steigerte die Bahn ihre Pünktlichkeit aber um 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr zuvor. Am pünktlichsten waren in Mitteldeutschland die Regionalzüge in Thüringen: Dort kamen 95,9 Prozent der Regionalzüge nach Bahndefinition pünktlich (2017: 95,7 Prozent).