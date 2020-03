Hilfsmaßnahmen der Banken Kreditschulden in Zeiten der Corona-Krise

Hauptinhalt

In Betrieben, Geschäften und Restaurants gibt es Kurzarbeit. Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Im Zuge der Corona-Krise werden viele Menschen, sowohl privat als auch geschäftlich, in den nächsten Wochen ein geringeres oder gar kein Einkommen auf ihren Konten verbuchen. Was passiert in dieser Zeit mit Kreditschulden? Schließlich ist das Einkommensdefizit durch die aktuelle Lage nicht selbst verschuldet. So gehen die Banken in dieser Frage mit ihren Kunden um.

von Uta Georgi, MDR AKTUELL