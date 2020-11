Die Ursprünge der Nu-Company liegen in einer WG-Küche. Hier versuchten drei Freunde, einen eigenen und vor allem gesunden Snack herzustellen. Heraus kam ein Schokoladenriegel. Nährstoffreich. Mit Bio-Zutaten. Nachhaltig.

Mitbegründer von the nu company GmbH Christian Fenner. Bildrechte: the nu company GmbH

Statt in der Küche wurden die Riegel bald in einer richtigen Manufaktur produziert. Mit wachsender Nachfrage. Doch mit steigender Produktion wurde es auch schwieriger, nachhaltig zu produzieren, erzählt Mitbegründer Christian Fenner: "Dann haben wir gemerkt, so nach drei Monaten: Irgendwie ist unser genereller Einfluss auf die Umwelt immer noch negativ. Das heißt, wir nehmen mehr, als wir zurückgeben können alleine durch den Transport der Zutaten, dem Energieverbrauch bei der Produktion. Und das war für uns nicht vertretbar."