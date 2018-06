Von Saccharin und "Agent Orange" bis Glyphosat Monsanto war 1901 gegründet worden und produzierte zunächst Süßstoff Saccharin. Ab den 40er-Jahren bis 1957 produzierte Monsanto das Insektizid DDT, das unter anderem gegen Malaria übertragende Mücken eingesetzt wurde. Die Herstellung wurde nach Unternehmensangaben aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt, Jahre bevor das Mittel in den Verdacht geriet, Krebs auszulösen. In den meisten Industrieländern ist DDT seit den 70er-Jahren verboten.



Weltweit verboten sind seit 2001 die unter anderem als Weichmacher eingesetzten polychlorierten Biphenyle ( PCB ), die Monsanto zwischen 1935 und 1977 produzierte. Die giftigen Chlorverbindungen gelten als krebserregend.



Von 1965 bis 1969 belieferte die Monsanto Company das US-Militär mit dem Entlaubungsmittel "Agent Orange", das durch den Einsatz im vietnamesischen Dschungel traurige Berühmtheit erlangte. Überlebende leiden bis heute unter den gesundheitlichen Folgen des Gifts.



In den 70er-Jahren brachte das Unternehmen unter dem Namen Roundup erstmals ein Unkrautvernichtungsmittel mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat auf den Markt. Glyphosat ist heute eines der weltweit meistverkauften Herbizide. Die EU-Kommission erlaubte die Verwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft bis 2022.



Auch wegen der Herstellung von gentechnisch verändertem Saatgut, das gegen Schädlinge resistent ist, steht Monsanto immer wieder in der Kritik. Besonders bekannt sind die modifizierten Maissorten, aber auch Soja und Baumwolle wurden unter dieser Maßgabe verändert. In Deutschland wurde die gentechnisch veränderte Maissorte MON810 im Jahre 2009 verboten, in einigen anderen EU-Ländern wird sie weiter angebaut.