Der Bundesverband deutscher Banken rechnet mit einem weiteren Filialsterben. Verbandspräsident Hans-Walter Peters sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er könne sich durchaus vorstellen, dass es in den kommenden Jahren bis zu 25 Prozent weniger sein würden. Aktuell gibt es bundesweit 34.000 Bankfilialen.

Peters führt die Entwicklung unter anderem auf die Digitalisierung zurück. Mehr und mehr Kunden erledigten ihre Bankgeschäfte online und nutzten gar keine Filiale mehr. Deswegen werde es künftig auch deutlich weniger Mitarbeiter in den Banken geben.

Peters zufolge ist auch der harte Wettbewerb für den Abbau von Filialen verantwortlich. In keinem Land in Europa gebe es viele Banken wie in Deutschland. Wenn Filialen weniger genutzt würden und auf Dauer Verlust machten, müssten sie geschlossen werden.