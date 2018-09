Der für Freitag angekündigte Streik beim irischen Billigflieger Ryanair wird sich aller Voraussicht nach ausweiten: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat die in Deutschland beschäftigten Piloten der Fluglinie am späten Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Bis dato hatten ausschließlich die Flugbegleiter von Ryanair in mehreren europäischen Ländern einen Streik angekündigt.