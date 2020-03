Am Freitag den 13. März hatte der Leipziger Nachtclub "Ilses Erika" bislang zum letzten Mal geöffnet, sagt Inhaber Jörn Drewes. Seither ist der kleine Club in der Nähe des Connewitzer Kreuzes dicht – es gibt keine Feiern, keine Lesungen, keine Konzerte. Und Jörg Drewes weiß nicht, wann es weiter geht. "Vielleicht ist es möglich, dass wir im Mai unseren Biergarten wieder aufmachen. Aber ich denke, dass es noch dauern wird, bis wir zur Normalität zurückkommen", fürchtet er.

Denn die Ausgaben, etwa für Miete und Krankenkassenbeiträge seiner Angestellten, laufen weiter. Einen Monat könne er das vielleicht durchstehen. Danach jedoch brauche er finanzielle Hilfe. Jörn Drewes begrüßt deshalb das Hilfsprogramm "Sachsen hilft sofort" der sächsischen Landesregierung. Ein Programm, das in Not geratenen Unternehmen zinsfreie Darlehen gewährt. Doch die Lösung sei dieses Programm nicht.



"Man kann Darlehen bis 50.000 Euro aufnehmen, was die Lücken erstmal schließt", sagt er. Trotz der geschlossenen Lücken gingen Unternehmen mit Schulden aus der Krise.