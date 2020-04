Mit Buskonvois wollen Reiseveranstalter auf die drastische Situation der Tourismusbranche in der Coronakrise aufmerksam machen. Bildrechte: imago images / Arnulf Hettrich

In weiteren knapp 40 Städten sind Kundgebungen unter dem Motto "Wir Reisebüros zeigen Gesicht" angemeldet, in Mitteldeutschland unter anderem in Erfurt, Halle, Magdeburg, Chemnitz und Leipzig. Die Zahl der genehmigten Teilnehmer kann je nach Stadt zwischen 10 und 50 liegen. Für Demonstrationen gelten zum Schutz vor dem Coronavirus derzeit strenge Vorschriften.



Auch die Allianz Selbständiger Reiseunternehmen (ASR), die Branchenvertretung für mittelständischen Tourismus in Deutschland, unterstützt die Proteste. Anke Budde vom ASR sagte MDR AKTUELL, es sei gut, dass die Demonstrationen von der Basis organisiert würden. Man müsse Druck machen und zeigen, dass Tourismus nicht nur Hotel- und Gaststättengewerbe sei.