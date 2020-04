Coronavirus Schnelltests bisher nur für Labore und Mediziner

Hauptinhalt

Eins vorab: Einen schnellen Selbsttest, mit dem jeder wie beim Schwangerschaftstest in kurzer Zeit auf eigene Faust herausbekommen kann, ob eine Infizierung mit dem Coronavirus vorliegt, gibt es noch nicht. Dennoch machen Nachrichten von Schnelltests die Runde. Dabei handelt es sich um Geräte für Mediziner und Labore. In Deutschland bietet Bosch einen solchen Test an. Doch hat das Verfahren noch einige Haken. Auch in den USA wurden bereits schnellere Testverfahren vorläufig zugelassen.