DDR-Chemiefaser Dederon-Erben in Rudolstadt-Schwarza

Nach dem weltweiten Erfolg von Kunstfasern in den 1930er- und 1940er-Jahren setzte auch die DDR auf diesen Trend. 1958 beschloss die SED den Ausbau der chemischen Industrie. Das Ganze stand unter dem Motto: "Chemie gibt Brot, Wohlstand und Schönheit." Im Chemiebetrieb Leuna-Werke "Walter Ulbricht" wurde aus sowjetischem Erdöl "Caprolactam" hergestellt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von Leuna kam der Grundstoff in die drei großen Chemiefaser-Kombinate nach Guben, Premnitz und im Rudolstädter Stadtteil Schwarza. Dort wurde daraus die Kunstfaser "gesponnen". Sie bekam den Namen "Dederon". Eine Kombination aus der Abkürzung "DDR" für Deutsche Demokratische Republik und der Endung "on". Die ostdeutsche Wirtschaft investierte hunderte Millionen in ihre "Dederon"-Industrie. Doch mit dem Ende der DDR und dem Umbruch in Osteuropa brach der Markt für Kunstfasern weg. 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Textilindustrie verschwanden. "Wir mussten uns komplett neu aufstellen Anfang der 90er - gegen den Widerstand etablierter Spinnereien, die es zu Hauf gab in Westeuropa", beschreibt Franz Bischof die damalige Situation. Seit Anfang der 1980er-Jahre arbeitet er in Schwarza, damals im Chemiefaserkombinat, heute bei STFG Filamente, wo er verantwortlich für Vertrieb und Marketing ist.

"Dederon"-Standort in Thüringen behauptet sich

Franz Bischof arbeitet seit den 1980er-Jahren in Schwarza. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Von den damals 24 Polyamid-Spinnereien in West-Europa sind heute nur noch vier übrig. Das thüringische Rudolstadt ist bis in die Gegenwart hinein ein wichtiger Standort für die Chemiefaser-Industrie. Die Investitionen aus der DDR-Zeit zahlen sich bis heute aus. Maschinen aus den 1980ern gehen erst jetzt in Rente. "In den nächsten Wochen werden wir diese Maschinen abbauen und verschrotten und die Produktion im neuen Gebäude aufnehmen", erzählt Franz Bischof. Die alte Halle wird saniert.

Mit russischem Geld konnte in modernste Technik investiert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dank des russischen Textilkonzerns KuibyshevAzot, der vor neun Jahren eingestiegen ist, kann neueste Technik gekauft werden. Diese Maschinen sind vor allem eines: schneller. Pro Minute werden vier Kilometer Garn gesponnen. Dabei laufen weit über tausend Fäden parallel. Aus den Kunstfasern werden HighTec-Textilien hergestellt. Nach Auskunft von Bischof finden sich die Garne in Autohimmeln, den Verkleidungen der A-, B-,C-Säulen von Fahrzeugen, Goretex-Schuhen und in Klettverschlusssystemen wie bei Schuhen, Outdoor-Bekleidung und Babywindel. Geliefert wird europaweit und "just in time" in Hightec-Unternehmen der Nachbarschaft.

Neue Entwicklungen basieren immer noch auf "Dederon"