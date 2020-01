Sie sollten sich zunächst drei Fragen stellen, sagt Ines Rutschmann, Energie-Expertin vom "Finanztip", einer Internetseite für Verbraucher. "Erstens: Kann ich meine Anlage noch weiter betreiben, ist die technisch dazu noch in der Lage, ist sie noch fit? Wenn ja: Will ich sie auch weiter betreiben? Und was will ich mit dem Strom machen, lohnt sich das für mich?"

Denn der Solarstrom wird nun nicht mehr automatisch abgenommen und vergütet. Die Anlagenbetreiber müssen sich also um einen Abnehmer kümmern oder komplett auf Eigenbedarf umstellen. Letzteres sei für die meisten Betreiber am sinnvollsten, sagt Rutschmann, denn für den gekauften Strom bezahlt man im Schnitt 30 Cent.

Beim eigenen Strom zahle man weniger, rechnet die Expertin vor: "Die Anlagen sind abgeschrieben, es fallen hier nur noch Betriebskosten an, dann kostet die eigene Kilowattstunde vielleicht drei Cent pro Kilowattstunde, dazu muss man dann noch EEG-Umlage für den Eigenverbrauch zahlen, allerdings nur einen anteiligen Satz. Der liegt so bei 2,7 Cent. Dann wäre ich bei rund sechs Cent, die mich praktisch die eigene Kilowattstunde kostet."

"Die Preise an der Strombörse liegen im Moment so bei vier Cent die Kilowattstunde. Mit den eigenen Betriebskosten, die ich noch habe, erzeuge ich vielleicht den Strom für drei Cent die Kilowattstunde, aber ich brauche ja auch noch jemanden, der Käufer des Stroms, der will ja auch noch etwas verdienen. Also es wird da schwierig, dass am Ende wirklich Gewinn aus dem Verkauf herauskommt."