Tarifeinigung Gebäudereiniger bekommen mehr Geld

Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) am Mittwochmorgen mitteilte, soll der Mindestlohn für die rund 700.000 Gebäudereiniger in Deutschland in drei Stufen um insgesamt elf Prozent steigen. Bis 2023 steigt der Einstiegsverdienst dann auf die geforderten zwölf Euro. Aktuell liegt er bei 10,80 Euro.