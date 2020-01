In der Nacht zum 9. Januar 2020 ist in Herne (NRW) ein Streetscooter der Deutschen Post ausgebrannt. Das Elektrofahrzeug war auf dem Gelände der Hauptpost abgestellt und zum Aufladen an eine Steckdose angeschlossen worden. Als die Feuerwehr nachts gegen 1:30 Uhr zum Einsatzort gerufen wurde, stand der Zustellwagen bereits voll in Flammen. Weil er nahe am Gebäude stand, barsten durch Fensterscheiben und gerieten auch Außenkabel in Brand. Die Einsatzkräfte versuchten deshalb zunächst, das Haus zu kühlen, um weitere Schäden davon abzuwenden. "Das war natürlich eine große Hauptgefahr, auf die wir uns eingerichtet haben: der Übergriff auf das Gebäude, den es zu verhindern galt", sagte Marco Diesing von der Feuerwehr Herne.