In Brüssel wird am Montag entschieden, welche europäischen Städte den Zuschlag für die zwei EU-Behörden, die nach dem Brexit London verlassen müssen. In einer geheimen Wahl stimmen Vertreter der EU-Staaten darüber ab, wohin die Standorte der Bankenaufsichtsbehörde EBA und der Arzneimittelagentur EMA verlegt werden. Auch zwei deutsche Städte machen sich Hoffnungen, Frankfurt a.M. für die EBA und Bonn für die EMA.

Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA Die Behörde wurde am 1. Januar 2011 gegründet. Hauptaufgabe ist die Schaffung einheitlicher Regeln für den EU-Bankenmarkt. Die EBA bewertet mögliche Risiken und Schwächen des Sektors und organisiert in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank und anderen Behörden "Stress-Tests" für die europäischen Institute. Die Bankenaufsicht hat knapp 170 Mitarbeiter.

Das Verfahren läuft in drei Runden und erinnert manchen an den Eurovision Song Contest. In der ersten Runde muss jedes Land sechs Punkte vergeben: drei für den bevorzugten Standort, zwei für den zweitbesten und einen für den drittbesten. Das Feld verkleinert sich in der zweiten Runde und wird zum Hauen und Stechen in der dritten. Jedes Land kann ab Runde zwei nur noch einen Punkt vergeben.