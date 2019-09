Die Wissenschaftler wollen verhindern, dass sich Funktionäre oder Spekulanten das DDR-Vermögen dauerhaft aneignen. Stattdessen sollen die Bürger Anteile erhalten. Das Volk soll endlich bekommen, was ihm auf dem Papier längst zusteht – per Anteilsschein. Der Physiker Gerd Gebhard entwirft die Vorlage.

Das war eher eine grafische Kunst, wo drauf stand: Hiermit werden Sie Eigentümer von einem Sechzehnmillionstel des DDR-Volkseigentums. Nutzen Sie Ihre Chance und Ihnen steht zu, Ihre Wohnung, Ihr Anteil an einem Betrieb, Anteil an landwirtschaftlicher Fläche und so weiter.

Der Runde Tisch beschließt das Konzept einstimmig. Am 1. März 1990 legt die Regierung deshalb das Gesetz zur Gründung der Treuhand vor. Doch darin fehlt ein entscheidender Passus. Von einer Verteilung des Eigentums ist keine Rede mehr. Zwei Wochen vor den ersten freien Wahlen in der DDR will die Regierung keine so weitreichende Entscheidung mehr treffen. Die Treuhand soll das Vermögen nur sichern. Das Volk geht leer aus – und ist darüber noch nicht einmal wütend.