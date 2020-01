Als Ursachen für die Innovationsschwäche des Ostens nennt der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Michael Wyrwich zwei Tatsachen: "25 Prozent der Personen, die auf den DDR-Patentschriften in den späten 80er-Jahren verzeichnet sind, haben nach dem Ende der DDR in den alten Bundesländern einen Arbeitsplatz gefunden. Zudem wurden Akademien und Industrieforschung abgewickelt. Im Osten gibt es insbesondere zu wenige Konzernzentralen. Dort sind die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen angesiedelt." Wyrwich leitet an der Universität Jena ein Forschungsprojekt zu Innovationen in Ostdeutschland. Eine Lösung des Problems könnte aus seiner Sicht zum Beispiel die Förderung von innovativen Unternehmen aus den Regionen heraus und die Schaffung einer lokalen Gründungskultur sein. Das führe langfristig dazu, dass sich ein schlagkräftiger innovativer Mittelstand in Ostdeutschland oder sogar der eine oder andere Technologie-Konzern herausbilden könne, so Wyrwich.

Auch unter Berücksichtigung der Zahl der Erwerbstätigen in den Bundesländern bleibt die Innovationsschwäche des Ostens weiter sichtbar. Im Ranking "Anzahl der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen je 100.000 Erwerbstätige" belegen die fünf ostdeutschen Länder zusammen mit Bremen und Schleswig-Holstein die hinteren Plätze. In Thüringen gab es seit 1990 durchschnittlich 77 Anmeldungen pro Jahr, in Sachsen 74, in Brandenburg 47, in Sachsen-Anhalt 45 und in Mecklenburg-Vorpommern 35. Das Bundesländer-Ranking führen Baden-Württemberg mit 272 sowie Bayern mit 240 Anmeldungen an. Damit zeichnen sich nicht nur ein West-Ost-Gefälle, sondern auch eine Schwäche im Norden und Schwerpunkte im Süden und Südwesten ab.