Die Grünen mahnten einen grundsätzlichen Umbau der Branche an. "Fakt ist: Ein 'Weiter so!' in der Landwirtschaft ist nicht mehr möglich", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter. "Das industrielle Agrarmodell ist mit großen Gefahren für die Gesellschaft und die Landwirtschaft selbst verbunden." Deshalb sei eine umfassende Neuausrichtung auf Widerstandsfähigkeit, lokale Vielfalt und Wertschöpfung in den Betrieben notwendig.