Zudem kündigte die EZB in Frankfurt an, die im Dezember 2018 beendeten Anleihenkäufe erneut aufzunehmen. Ab 1. November sollen monatlich Staatspapiere für 20 Milliarden Euro erworben werden. Die Zentralbank erklärte, "so lange wie nötig" an ihrem Programm zur Entlastung der Wirtschaft festzuhalten.