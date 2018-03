Fernbusanbieter Flixbus gibt es jetzt auch als Zug

Flixbus steigt nach einer mehrmonatigen Testphase in den Bahnverkehr ein. Das hat Unternehmenschef André Schwämmlein angekündigt. Vom 24. März an biete Flixbus Fahrten auf der Strecke Hamburg-Köln an. Der Zug werde täglich außer mittwochs fahren und in Düsseldorf, Münster, Duisburg, Gelsenkirchen und Essen halten. Die Tickets sollen ab 9,99 Euro kosten.