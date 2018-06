Horst Brandt hat in seinem Leben hunderte Verträge unterschrieben. Doch einer war besonders. Der Bürgermeister von Langewiesen handelte vor fünf Jahren den Kauf der TEAG mit aus. Er unterschrieb für die rund 800 Thüringer Kommunen, die den Energieversorger von E.ON komplett übernehmen wollten. "Direkt bei der Unterschrift war das noch nicht, aber im Nachhinein kam dann: 'Was hast Du da jetzt unterschrieben?' Das war ja fast eine Milliarde, für die wir die Unterschrift gegeben haben. Aber wir waren uns sicher, wir haben eine gute Sache gemacht. Und die fünf Jahre geben uns ja Recht. TEAG steht gut da."

Kommunen erhalten Millionen-Dividende

Tatsächlich hat sich das Unternehmen besser entwickelt als prognostiziert. Seit dem Kauf durch die Kommunen wurden fast acht Milliarden Euro Umsatz gemacht. Es hat sich gelohnt, sagt TEAG-Vorstandssprecher Stefan Reindl: "Die Kommunalen kriegen jedes Jahr etwa 60 Millionen Euro Dividende ausgezahlt. Zurzeit braucht man das noch, um die Schulden für den Kaufpreis zu tilgen, aber in wenigen Jahren geht das dann direkt an die Kommunen." Die TEAG sei der der größten Arbeitgeber in Thüringen. Zuvor habe der E-ON-Konzern dagegen viele Arbeitsplätze aus Thüringen ausgelagert, viele davon ins Ausland.

Staat doch kein so schlechter Unternehmer

Trotz der Erfolge gibt es vereinzelt Kritik. Einige Regionalpolitiker hätten gern schon jetzt mehr von der Dividende. Und die IHK Südthüringen warnte zur Übernahme: Die Kommunen ließen sich auf ein waghalsiges Projekt ein. Tenor: Der Staat sei kein fähiger Unternehmer. Matthias Machnig, zur Zeit des TEAG-Kaufs Thüringens Wirtschaftsminister, will diese Behauptung nicht so pauschal stehen lassen. "Diese These war schon immer falsch. Es gibt private Unternehmen, die gezeigt haben, dass sie nicht wirtschaften können. Es gibt auch staatliche Einrichtungen, die das zeigen. Das heißt, es hängt immer von den Rahmenbedingungen ab und es hängt von den Akteuren und dem Geschäftsmodell ab."

Trend zur (Re-)Kommunalisierung

Machnig sagt, bei der TEAG sei der Aufsichtsrat mit vielen Fachleuten besetzt worden. Das helfe, auf Kurs zu bleiben. Dieser Kurs gefällt auch Bodo Ramelow, und zwar so sehr, dass Thüringens Ministerpräsident es gut fände, wenn noch mehr private Dienstleister in kommunale Hände gingen: "Alles, was Infrastruktur ist. Im Ilmkreis wird gerade der Verkehrsverbund wieder kommunalisiert. Im Ilmkreis hat man auch die Müllabfuhr wieder kommunalisiert. Und ich spüre, dass es in ganz Deutschland eine Hinwendung zur kommunalen Bewegung gibt."

Kaufpreis entscheidend