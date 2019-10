Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat-Chrysler wollen sich zuzsammenschließen. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag nach der Zustimmung ihrer Aufsichtsgremien am Vorabend mit. Die Verhandlungen über Details liefen aber noch.



Den Angaben zufolge soll aus der Peugeot S.A. (PSA) und Fiat-Chrysler der weltweit viertgrößte Hersteller entstehen - mit 8,7 Millionen verkauften Autos im Jahr. Jährlich ließen sich 3,7 Milliarden Euro an Kosten sparen, ohne ein Werk zu schließen.

Zusammenschluss "unter Gleichen"

Größer als der neue Auto-Riese wären nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Verbund mit Renault und Nissan. Die Fusion könnte PSA einen Zugang zum US-Markt geben und Fiat-Chrysler in Europa wieder stärken.

Fiat-Chrysler war zuletzt vor allem in den USA mit größeren Sprit-Verbrauchern erfolgreich, in Europa aber weniger. Auf große Investitionen in Elektroantriebe hatte man unter der Führung des verstorbenen Vorstandschefs Sergio Marchionne verzichtet. Auch das ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer ein wichtiger Grund, warum Fiat-Chrysler jetzt "schnell einen Partner" brauche. PSA-Chef Tavares dürfte Arbeitsplatz-Abbau in Frankreich kaum durchsetzen können. Bildrechte: dpa

Angestrebt wird nach den Angaben der Konzerne ein Zusammenschluss "unter Gleichen". PSA-Chef Carlos Tavares könnte Vorstandschef werden und Fiat-Chryslers Verwaltungsratschef John Elkann, Enkel von Ex-Fiat-Chef Giovanni Agnelli, dies bei dem neuen Unternehmen bleiben. Derzeit werden die beide zusammen an der Börse mit rund 45 Milliarden Euro bewertet. Dazu gehören würden PSA-Marken wie Opel, Peugeot und Citroën sowie Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia und Maserati.

Skepsis in Italien - Wohlwollen in Frankreich

Italiens Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri äußerte Skepsis. Die Regierung respektiere unternehmerische Entscheidungen, sagte er. Man spreche aber "über eine für unser Land sehr wichtige Branche". Daher sei hohe Wachsamkeit nötig.

Die französische Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye signalisierte dagegen eher Wohlwollen: Die Konsolidierung in der Branche sei ein Ziel, dass auch vom Staat geteilt werde. Man werde aber auch diese Fusionspläne "besonders wachsam" verfolgen, vor allem wenn es um den Erhalt von Arbeitsplätzen im eigenen Land gehe. Opel könnte bei einer Fusion weiter Federn lassen - befürchtet Branchen-Experte Dudenhöffer. Bildrechte: dpa

Der französische Staat hält 12,23 Prozent der Anteile an PSA und 9,75 Prozent der Stimmrechte. Im Juni war ein Angebot von Fiat-Chrysler für den Autobauer Renault gescheitert, auch weil die Regierung in Paris dazu Auflagen gemacht hatte. Daraufhin hatte Italien den Franzosen zu große "politische Einflussnahme" vorgeworfen.

Bange Erwartungen in Deutschland

Diese Gemengelage könnte Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Auto-Experte Dudenhöffer erwartet bei einer Fusion neuen Druck auf Opel. Fiat-Überkapazitäten seien in Italien schwer abzubauen. Man werde also wieder auf die bei Opel blicken. Bedroht sein könne etwa das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim in Hessen.