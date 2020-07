Die Türme der Deutschen Bank in Frankfurt/Main Bildrechte: dpa

Ein Problem sieht die Deutsche Bank darin nicht. Insgesamt handele es sich um einen einstelligen Prozentsatz des gesamten Kreditportfolios der Bank, sagte Rohr. Eine Verschärfung ihres Sparprogramms hält er nicht für nötig.



Der Bundestag und der Bundesrat hatten Ende März das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" verabschiedet, unter anderem mit einer befristeten Novelle des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) vor. In Artikel 240 § 3 EGBGB wurde geregelt, dass bei Einkommensverlusten wegen der Corona-Krise die fälligen Raten in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Juni ausgesetzt werden konnten, also Zinsen und Tilgung.