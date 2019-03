Zum "Equal Pay Day" sollen am Montag auch in Mitteldeutschland zahlreiche Aktionen auf die schlechtere Bezahlung von Frauen aufmerksam machen. Fraueninitiativen und -netzwerke laden zu Vorträgen, Diskussionsrunden und Infoabenden und verteilen Material an Straßenständen, unter anderem in Dresden, Saalfeld und Artern. Wir erklären Ihnen, was es mit dem "Equal Pay Day" auf sich hat.

Das Datum symbolisiert den Verdienstunterschied: Bis zu dem Tag arbeiten Frauen in Deutschland rein rechnerisch unentgeltlich, während Männer schon ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.

Entstanden ist der Aktionstag übrigens 1988 in den USA. Damals wurde er von der Vereinigung "Business and Professional Women" (BPW) initiiert. Der Deutschlandableger dieser Vereinigung startete den "Equal Pay Day" 2007 in der Bundesrepublik. Inzwischen ist BPW nach eigenen Angaben in rund 100 Ländern vertreten.

In Callcentern arbeiten überdurchschnittlich viele Frauen. Bildrechte: dpa Eine Frau in Deutschland erhielt im Jahr 2018 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes einen Stundenlohn von durchschnittlich 17,09 Euro brutto. Ein Mann dagegen bekam 21,60 Euro. Die Gehaltslücke beträgt damit 21 Prozent. Der Abstand ist demnach genauso groß wie im Jahr 2017. In Süddeutschland ist die "Pay Gap" am größten, in den neuen Bundesländern mit nur sieben Prozent am geringsten.

In Sachsen liegt das durchschnittliche Bruttoeinkommen von Frauen rund elf Prozent unter dem von Männern, heißt es aus dem Statistischen Landesamt. In einzelnen Berufen wird der Lohnunterschied besonders sichtbar: So verdiente im Jahr 2018 eine Verkäuferin im Durchschnitt 1.784 Euro, ein Verkäufer dagegen 2.202 Euro. Erfreulich sei aber, dass in Sachsen die Beschäftigungsquote von Frauen mit über 64 Prozent bundesweit am höchsten ist.

Frauen in Sachsen-Anhalt verdienen durchschnittlich 15,94 Euro brutto pro Stunde, Männer 16,39 Euro. Die Gehaltslücke liegt bei drei Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Lediglich in Brandenburg ist die Lücke kleiner. Negativ wirke sich laut Arbeitsagentur aus, dass fast jede zweite beschäftigte Frau im Land in einem Teilzeitjob arbeite. Positiv sei, dass Frauen häufiger als Männer im öffentlichen Dienst arbeiten. Das hat die Folge, dass vollzeitbeschäftigte Frauen in Sachsen-Anhalt sogar mehr als Männer verdienen.

Der Bruttoverdienst von Frauen in Thüringen hinkt laut statistischem Landesamt dem der Männer rund neun Prozent hinterher. Auch im Freistaat sind besonders viele Frauen in Teilzeitjobs beschäftigt, was die Lücke vergrößert. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen in Thüringen durchschnittlich monatlich 2.366 Euro brutto, Männer dagegen 2.497 Euro.

Da sind sich Statistiker und Arbeitsagenturen einig: Frauen hätten wegen Kindererziehung und Pflege weniger Zeit, um die Karriereleiter hochzuklettern, teilt zum Beispiel die Landesarbeitsagentur in Sachsen mit. Zudem wählten sie häufiger Berufe, die geringer entlohnt werden, und hätten seltener Führungsposten.

Eine Erzieherin in einer Kita. Bildrechte: MDR/Jana Eschrich Ein weiterer wichtiger Grund ist demnach: Frauen arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit oder in Minijobs. Laut Statistischem Bundesamt hatte im Jahr 2017 fast jede zweite erwerbstätige Frau in Deutschland eine Teilzeit-Stelle; bei Männern war es nicht einmal jeder Zehnte.



Verantwortlich dafür könnte auch sein, dass bestimmte Jobs nach wie vor als typische Frauen- und typische Männerberufe angesehen werden. Das zeigt eine Studie der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung von Anfang März 2019. Während Frauen oft zu geringen Löhnen als Verkäuferin, Physiotherapeutin oder Erzieherin arbeiteten, hätten Männer häufig gut bezahlte technische Jobs in der Industrie.

In Sachsen-Anhalt arbeiten wesentlich mehr Frauen im öffentlichen Dienst als Männer. Deswegen verdienen in Vollzeit arbeitende Frauen hier im Schnitt sogar mehr als Männer. Bildrechte: dpa Kritiker bemängeln, der "Equal Pay Day" vermittle den Eindruck, dass der Gehaltsunterschied einzig und allein durch Diskriminierung entstehe. Tatsächlich sei er aber auch damit zu erklären, dass Frauen - geschlechtsspezifisch sozialisiert - schlechter bezahlte soziale Berufe auswählten und öfter in Teilzeit arbeiteten, um Familienarbeit zu erledigen.



Statistiker nehmen diese Kritik auf und berechnen regelmäßig die sogenannte "bereinigte Gender Pay Gap". Damit sind Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern gemeint, bei denen die berufliche Qualifikation, Teilzeitanstellungen sowie die Branche nicht berücksichtigt werden.