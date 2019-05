Für Marita Scholte aus Bautzen, war es ein Schock. Seit November kostet der Pflegeheimplatz für ihre Schwiegermutter 425 Euro mehr im Monat. Geld, das die Familie nicht hatte, erinnert sie sich: "Das Erste, was ich damals gemacht hab, war die Einzugsermächtigung wiederrufen vom Pflegeheim. Weil ich gesagt hab, wir können es nicht bezahlen und wir müssen irgendwie gucken, wo das Geld dann herkommt."

Deutschlandweit ist der Eigenanteil für Heimbewohner gestiegen . Im Bundesdurchschnitt um 4 Prozent auf 1831 Euro im Monat. Am stärksten haben sich die Beiträge in Sachsen-Anhalt und Brandenburg erhöht. Ein häufiger Grund für die Erhöhungen sind gestiegene Lohnkosten. Dass Pflegekräfte mehr Geld bekommen, ist politisch gewollt und gesetzlich vorgegeben. Der Beruf soll attraktiver werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Draufzahlen müssen dafür allerdings die Heimbewohner. Denn die Pflegeversicherung zahlt keinen höheren Anteil als vorher.

Im Heim, in dem Hannelore Scholte lebt, sind die Löhne um 3,6 Prozent gestiegen. Das erklärt die 425 Euro mehr pro Monat aber nicht. Die Geschäftsführerin des Heims, Ursula Fleischer, setzt nach, dass der größte Anteil fünf zusätzliche Stellen für Pflegekräfte finanziert. "Es sind natürlich nicht alle Stellen besetzt. Die Personalsituation auf dem Arbeitsmarkt ist schon katastrophal. Wir hatten lang keine Probleme, weil wir gut bezahlt haben, aber mittlerweile hat uns das alle erreicht." Zwei Stellen sind momentan noch offen. Seit Monaten bezahlen Pflegebedürftige für die aber schon mit.

Heime, die die vereinbarten und abgerechneten Personalschlüssel nicht erfüllen, können so zusätzliche Gewinne machen. Ein Systemfehler, der falsche finanzielle Anreize setzt, meint der BIVA-Pflegeschutzbund. Und auch der Gesundheitsökonom Professor Heinz Rothgang regt zum Umdenken an. Sein Vorschlag: eine Rückzahlung der Monate, in denen Heime kalkulierte Stellen nicht besetzen konnten.