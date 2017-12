In der Luft liegt eine Mischung aus Oregano, Paprika und Koriander. Richard Friedrich misst ihn von Hand ab und füllt ihn in eine schwarze Metalldose mit der Aufschrift "Direkt vom Feld".

Ein Hauch von weiter Welt

Das ist der Name der kleinen Gewürz-Manufaktur, die Richard vor knapp zwei Jahren in seinem Heimatort Flöha gegründet hat. Hier bietet er im Laden und übers Internet derzeit rund 20 Gewürze aus zehn verschiedenen Ländern an.



Sie kommen von kleinen Bauern, die Richard persönlich besucht: "Gerade komme ich aus dem Iran und habe mir die Safranfelder von Hassan an der afghanischen Grenze angeschaut. Im Juli war ich in Österreich bei der Bergkräutergenossenschaft. Im indischen Kerala, wo unser schwarzer Urwaldpfeffer herkommt, will ich auch noch den weißen Urwaldpfeffer einkaufen, einen reinrassigen Pfeffer mit besonders dicken Körnern."

Ohne Chemie und Zwischenhändler

Gewürze sind Richards Welt. Eigentlich ist der 27-Jährige studierter Maschinenbau-Ingenieur, aber er wollte sein Geld lieber mit dem verdienen, was ihm Spaß macht: Essen und Reisen.



So gründete er mit einem Freund schließlich "Direkt vom Feld". Hier gibt es weder chemische Zusätze noch Zwischenhändler. So erhält der Kunde Bio-Qualität und der Gewürzbauer mehr Geld und Wertschätzung für seine Ware, so Richard.

Sorgsam aufgereiht warten die Gewürze auf die Kunden. Bildrechte: MDR/Carolin Fröhlich Mittlerweile hat das Unternehmen einen weiteren Mitarbeiter, zwei Praktikanten und einen wachsenden Kundenstamm von Hobbyköchen bis zu Gourmetrestaurants.



Dabei werden nicht nur Gewürze verkauft, wie Richard sagt, und beißt genüsslich in einen Paprikachip: "Ich will nicht nur die Produkte mitbringen, ich will vor Ort mit Leuten erleben, wie das, was wir täglich so essen, entsteht. In Mallorca habe ich Paprikafelder besucht und gesehen, wie aus der Frucht das Pulver wird. Nebenbei gab es natürlich noch Weinverkostungen und Olivenölwanderungen."

Gewürze - ein beliebtes Weihnachtsgeschenk

Zusätzlich zu diesen Reisen und Kochabenden vor Ort, geht Richard immer wieder an Schulen, um Kindern zu zeigen, was man abseits von Fast Food so kochen kann. Jetzt, kurz vor Weihnachten, geht aber die meiste Energie ins Weihnachtsgeschäft. Jeden Tag werden Gewürze verpackt und verschickt. Sie seien als Geschenke sehr beliebt, sagt Richard:

Zimt am Rotkraut, Muskat am Kloß?

"Wie wäre es mal mit frisch gemahlenem Zimt am Rotkraut? Das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem Pulver, das man sonst kennt. Oder man reibt Muskatnüsse mit Schale frisch an die Klöße und macht es nochmal frisch drüber, wenn der Kloß auf dem Teller ist. Da hat man den Geschmack gleich in der Nase. Wenn das Essen gut aussieht und gut riecht, muss ich es noch nicht mal auf der Zunge haben. Ein intensives Erlebnis kann man mit Gewürzen gut machen."